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09 Aralık 2019, Pazartesi
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’ye sevgi seli

Q7’ye sevgi seli

'da  ile , eski takımları 'a karşı mücadele etti. , 'de ilk defa Beşiktaş'a rakip oldu. Daha önce Porto'yla siyah-beyazlılara karşı forma giymişti. Beşiktaş taraftarı da, maç öncesi 'ye tezahüratta bulunurken, duygusal anlar yaşandı. Paşa'da maç konuşmasını da kaptan Quaresma yaptı.

'da ile , eski takımları 'a karşı mücadele etti. , 'de ilk defa Beşiktaş'a rakip oldu. Daha önce Porto'yla siyah-beyazlılara karşı forma giymişti. Beşiktaş taraftarı da, maç öncesi 'ye tezahüratta bulunurken, duygusal anlar yaşandı. Paşa'da maç konuşmasını da kaptan Quaresma yaptı.
  1. 9.12.2019
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