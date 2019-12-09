Orman'a gönderme!

Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Lacivert-beyazlı taraftarlar, "Fikret Orman paralar nerede" tezahüratları yaptı. Beşiktaş tribünü ise bu tezahüratı ıslıkladı. İki takım taraftarları karşılıklı tezahürat yaptı. Sataşmaların yaşanması dikkat çekti.

TUNCAY MESCİ UNUTULMADI

Kritik müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden Tuncay Mesci unutulmadı. Trabzon ve Beşiktaş forması giyen Mesci için saygı duruşunda bulunuldu.