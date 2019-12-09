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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Orman'a gönderme!

Orman'a gönderme!

Kasımpaşa- mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Lacivert-beyazlı taraftarlar, " paralar nerede" tezahüratları yaptı.

Kasımpaşa- mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulundu. Lacivert-beyazlı taraftarlar, " paralar nerede" tezahüratları yaptı. Beşiktaş tribünü ise bu tezahüratı ıslıkladı. İki takım taraftarları karşılıklı tezahürat yaptı. Sataşmaların yaşanması dikkat çekti.

TUNCAY MESCİ UNUTULMADI
Kritik müsabaka öncesinde, hayatını kaybeden Tuncay Mesci unutulmadı. Trabzon ve Beşiktaş forması giyen Mesci için saygı duruşunda bulunuldu.

  1. 9.12.2019
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