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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Mert ve zirvesi

Mert ve Emre zirvesi

, 'ın gündeminde yer alan Kılınç ve ile maçından sonra bir görüşme yapacaklarını söyledi.

Sivasspor Başkanvekili Erdal Sarılar, 'ın gündeminde yer alan Kılınç ve ile maçından sonra bir görüşme yapacaklarını söyledi. Sarılar, "Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş ile 4 hafta önce Rıza hocanın tavsiyesiyle konuştuk. Oyunculara; 'sizlerle gelecek hafta Fenerbahçe maçından sonra görüşeceğiz' dedik. Sezon başı teklif yapmıştık. Oyuncular; 'düşünelim' dedi. Çocuklar aslan gibi oynuyorlar. Kafaları bir yere takılı değil. Mutlular, biz de mutluyuz" ifadelerini kullandı.
  1. 9.12.2019
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