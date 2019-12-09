Lens’ten hayat öpücüğü
72'de Rebocho'nun yerine oyuna giren Jeremain Lens, siyah-beyazlı taraftarlar arasında homurtulara neden oldu. Ancak Hollandalı kanat oyuncusu öyle bir asist yaptı ki takımına belki de şampiyonluk yolunda çok değerli bir katkı verdi.
72'de Rebocho'nun yerine oyuna giren Jeremain Lens, siyah-beyazlı taraftarlar arasında homurtulara neden oldu. Ancak Hollandalı kanat oyuncusu öyle bir asist yaptı ki takımına belki de şampiyonluk yolunda çok değerli bir katkı verdi. 90+5'te sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lens, Umut Nayir'a yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından oldu.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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