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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Lens’ten hayat öpücüğü

Lens’ten hayat öpücüğü

72'de Rebocho'nun yerine oyuna giren , siyah-beyazlı taraftarlar arasında homurtulara neden oldu. Ancak Hollandalı kanat oyuncusu öyle bir asist yaptı ki takımına belki de şampiyonluk yolunda çok değerli bir katkı verdi.

72'de Rebocho'nun yerine oyuna giren , siyah-beyazlı taraftarlar arasında homurtulara neden oldu. Ancak Hollandalı kanat oyuncusu öyle bir asist yaptı ki takımına belki de şampiyonluk yolunda çok değerli bir katkı verdi. 90+5'te sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lens, Umut Nayir'a yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından oldu.

  1. 9.12.2019
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