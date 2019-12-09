Lens’ten hayat öpücüğü

72'de Rebocho'nun yerine oyuna giren Jeremain Lens, siyah-beyazlı taraftarlar arasında homurtulara neden oldu. Ancak Hollandalı kanat oyuncusu öyle bir asist yaptı ki takımına belki de şampiyonluk yolunda çok değerli bir katkı verdi. 90+5'te sağ kanatta rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına giren Lens, Umut Nayir'a yaptığı asistle galibiyetin mimarlarından oldu.