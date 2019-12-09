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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Büyük takım

Büyük takım

“Buradan çıkaracağımız olumlu şeyler de olumsuz şeyler de var. Büyük takım refleksi böyle bir şey. Bu sonuç bizi devre arasına başka bir şekilde taşıyacak.”

Beşiktaş Teknik Direktörü , K.Paşa karşısında büyük takım refleksi ortaya koyduklarını vurguladı. "Çok iyi bir geçiş takımına karşı oynadık" diyen Avcı, "K.Paşa, bizimle birlikte ligin geniş alanda oynayan takımı. Merkeze oynamamalıydık, bunu çalıştık ama yapamadık. Rakip 10 kişi kaldı, belki de 'Nasıl olsa kazanırız' duygusuyla iki kez geriye düştük. Tüm oyuncularım istedi. Büyük takım böyle bir şey. Taraftarımızın sesi maç boyunca hep daha çok çıktı, bizi hiç yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

LENS'E ÖZGÜVEN

Abdullah Avcı, son dakika gollerinin önemine değinerek, "Kazanmak çok önemli, son dakika golleri seni başka bir yere taşıyor" dedi. Kazanmak için tüm hamleleri denediğini belirten başarılı çalıştırıcı, "Kazanmak için tüm hamleleri denedik. Umut'u oyunun içine koyduk. Güven'i alıp Adem'i merkeze koyduk. Buradan çıkaracağımız olumlu şeyler de olumsuz şeyler de var. Büyük takım refleksi böyle bir şey. Bu sonuç bizi devre arasına başka şekilde taşıyacak. Lens'in asisti beni mutlu etti, ona özgüven sağlayacak" diye konuştu.

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı, sakatlığı bulunan N'Koudou'nun yerine Rebocho'ya görev verdi. 4-1'lik galibiyetinden tek değişiklik Portekizli Rebocho oldu. Başarılı futbolcu savunmanın sol tarafında görev aldı.

  1. 9.12.2019
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