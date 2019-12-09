Beşiktaş'ta Vida faul bekledi

Kasımpaşa'nın attığı ilk gol öncesinde Koita orta sahada Vida'dan topu çaldı. Burada Hırvat stoper faul beklerken hakem devam dedi. Ardırdan sağdan yapılan ortada Koita'nın ofsayt olup olmadığı incelendi. VAR iki pozisyonun da temiz olduğunu söyleyinci gol kararı çıktı.