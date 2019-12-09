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09 Aralık 2019, Pazartesi
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'ta faul bekledi

Beşiktaş'ta Vida faul bekledi

'nın attığı ilk gol öncesinde orta sahada 'dan topu çaldı. Burada Hırvat stoper faul beklerken hakem devam dedi. Ardırdan sağdan yapılan ortada Koita'nın ofsayt olup olmadığı incelendi. VAR iki pozisyonun da temiz olduğunu söyleyinci gol kararı çıktı.

'nın attığı ilk gol öncesinde orta sahada 'dan topu çaldı. Burada Hırvat stoper faul beklerken hakem devam dedi. Ardırdan sağdan yapılan ortada Koita'nın ofsayt olup olmadığı incelendi. VAR iki pozisyonun da temiz olduğunu söyleyinci gol kararı çıktı.

  1. 9.12.2019
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