Kasımpaşa'nın attığı ilk gol öncesinde Koita orta sahada Vida'dan topu çaldı. Burada Hırvat stoper faul beklerken hakem devam dedi. Ardırdan sağdan yapılan ortada Koita'nın ofsayt olup olmadığı incelendi. VAR iki pozisyonun da temiz olduğunu söyleyinci gol kararı çıktı.
Kasımpaşa'nın attığı ilk gol öncesinde Koita orta sahada Vida'dan topu çaldı. Burada Hırvat stoper faul beklerken hakem devam dedi. Ardırdan sağdan yapılan ortada Koita'nın ofsayt olup olmadığı incelendi. VAR iki pozisyonun da temiz olduğunu söyleyinci gol kararı çıktı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Beşiktaş'ta Vida faul bekledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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