Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü

56'da Kasımpaşa 2-1 öne geçerken, Abdullah Avcı 60'ta Diaby'nin yerine Umut Nayir'i sahaya sürdü. 71'de Gökhan'ın arka direğe kestiği ortayı kaleye vuran Nayir, skora dengeyi getirdi.



BUNU HEP YAPIYOR

Umut Nayir, tam maç bitti derken siyah-beyazlıların kanatlandıran golü kaydetti. Lens'in çalımlarla girdiği ceza sahasında çevirdiği topa vuran Umut, 90+5'te Kasımpaşa'yı adeta kilitledi. Bu sezon ligdeki 4, toplamda 6. golünü atan Umut Nayir; G.Saray'dan sonra Kasımpaşa'ya karşı da galibiyet gollerini kaydetti. Umut, 6 golün 4'ünü oyuna sonradan girerek, 'Nöbetçi golcü' lakabını aldı.



BEŞIKTAŞ'IN UMUDU OLMAYA ÇALIŞIYORUM

Galibiyet gollerini atan Umut Nayir şöyle konuştu: Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız. Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum.