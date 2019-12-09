Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü
Siyah-beyazlıları Umut Nayir ipten aldı... Burak Yılmaz'ın suskun kaldığı maçta sahneye çıkan 26 yaşındaki santrfor o kadar kritik anlarda sahne aldı ki adeta takımına galibiyeti hediye etti...
56'da Kasımpaşa 2-1 öne geçerken, Abdullah Avcı 60'ta Diaby'nin yerine Umut Nayir'i sahaya sürdü. 71'de Gökhan'ın arka direğe kestiği ortayı kaleye vuran Nayir, skora dengeyi getirdi.
BUNU HEP YAPIYOR
Umut Nayir, tam maç bitti derken siyah-beyazlıların kanatlandıran golü kaydetti. Lens'in çalımlarla girdiği ceza sahasında çevirdiği topa vuran Umut, 90+5'te Kasımpaşa'yı adeta kilitledi. Bu sezon ligdeki 4, toplamda 6. golünü atan Umut Nayir; G.Saray'dan sonra Kasımpaşa'ya karşı da galibiyet gollerini kaydetti. Umut, 6 golün 4'ünü oyuna sonradan girerek, 'Nöbetçi golcü' lakabını aldı.
BEŞIKTAŞ'IN UMUDU OLMAYA ÇALIŞIYORUM
Galibiyet gollerini atan Umut Nayir şöyle konuştu: Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız. Beşiktaş'ın umudu olmaya çalışıyorum.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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