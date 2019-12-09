Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
09 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü

'ın nöbetçi golcüsü

Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü

Siyah-beyazlıları ipten aldı... 'ın suskun kaldığı maçta sahneye çıkan 26 yaşındaki santrfor o kadar kritik anlarda sahne aldı ki adeta takımına galibiyeti hediye etti...

56'da 2-1 öne geçerken, 60'ta Diaby'nin yerine 'i sahaya sürdü. 71'de Gökhan'ın arka direğe kestiği ortayı kaleye vuran Nayir, skora dengeyi getirdi.

BUNU HEP YAPIYOR
Umut Nayir, tam maç bitti derken siyah-beyazlıların kanatlandıran golü kaydetti. Lens'in çalımlarla girdiği ceza sahasında çevirdiği topa vuran Umut, 90+5'te Kasımpaşa'yı adeta kilitledi. Bu sezon ligdeki 4, toplamda 6. golünü atan Umut Nayir; G.Saray'dan sonra Kasımpaşa'ya karşı da galibiyet gollerini kaydetti. Umut, 6 golün 4'ünü oyuna sonradan girerek, 'Nöbetçi golcü' lakabını aldı.

BEŞIKTAŞ'IN UMUDU OLMAYA ÇALIŞIYORUM
Galibiyet gollerini atan Umut Nayir şöyle konuştu: Çok mutluyum. Kritik haftalarda seriyi devam ettirmemiz gerekiyordu. Maçı çevirmemiz zor oldu ama son dakika golleri her zaman takım ruhuna katkı verir. İnşallah şampiyon olunca bu golün değerini anlarız. 'ın umudu olmaya çalışıyorum.

  1. 9.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ın nöbetçi golcüsü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN