Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
10 Aralık 2019, Salı
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Kulübü Asbaşkanı 'dan hakem tepkisi

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan hakem tepkisi

Kulübü Asbaşkanı ve A Takımı Sorumlusu , siyah-beyazlı takımın 'de ile oynadığı maçtaki hakem kararlarına tepki gösterdi.

, yaptığı açıklamada, "- maçında maalesef takımımız aleyhine birçok hatalı hakem kararı ile karşı karşıya kaldık." dedi. Hakem kararlarının olumsuz etkilerine değinen Kocadağ, "Beşiktaş olarak futbolcularımızın emeklerinin boşa gitmesi bir yana endüstrisinin de bu kararlar sebebiyle negatif etkilendiğini görüyoruz. Verilen yanlış kararlar konusunda sadece Beşiktaş için değil tüm kulüpler için karşısında olduğumuzunun bilinmesini istiyoruz." diye konuştu.

Kocadağ, hatalı hakem kararlarının takipçisi olacaklarını da vurgulayarak, "Daha önce de söylemiştik. Maçlarda yaşanan hakem hatalarının bir an önce düzeltilmesi için yetkili tüm merciler ile görüşmelerimizi başlattık. Bunun mutlak takipçisi olacağız. Yetkili kurulların ve görevlilerin gereğini yapmasını umut ediyoruz. Bunun beklentisi içindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

  1. 10.12.2019
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