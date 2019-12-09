Ateşleme Caner'den!
Beşiktaş'a farklı pozisyonlarda oynayıp büyük katkılar sağlayan Caner Erkin, geçtiğimiz haftaki Kayserispor deplasmanında sol bek başlamıştı. 31 yaşındaki sol bek dün akşam ise sol açıkta şans buldu.
Caner, 39. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasına hiç beklemeden müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Fatih'in bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluşurken skor 1-1'e geldi. Caner 90 dakika sahada kalırken, bu sezon 2. golünü kaydetmeyi başardı.
- 9.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
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paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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