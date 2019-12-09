Ateşleme Caner'den!

Caner, 39. dakikada sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasına hiç beklemeden müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Fatih'in bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluşurken skor 1-1'e geldi. Caner 90 dakika sahada kalırken, bu sezon 2. golünü kaydetmeyi başardı.