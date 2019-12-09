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09 Aralık 2019, Pazartesi
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Ateşleme Caner'den!

Ateşleme Caner'den!

'a farklı pozisyonlarda oynayıp büyük katkılar sağlayan , geçtiğimiz haftaki deplasmanında sol bek başlamıştı. 31 yaşındaki sol bek dün akşam ise sol açıkta şans buldu.

Caner, 39. dakikada sağ kanattan 'ün ortasına hiç beklemeden müthiş bir şut çıkardı. Kaleci Fatih'in bacaklarının arasından geçen top ağlarla buluşurken skor 1-1'e geldi. Caner 90 dakika sahada kalırken, bu sezon 2. golünü kaydetmeyi başardı.

  1. 9.12.2019
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