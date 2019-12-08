"Taraftar parayla bağırmaz"

Ahmet Nur Çebi, tribünlerin para alarak tezahürat yaptığı iddialarıyla ilgili olarak, "Eski başkan isteseydi, bunları yapanları bulup, onlara sorarak bunun cevabını bulabilirdi. Ben kimsenin benim taraftarımı aşağılayacak şekilde hareket etmesini tasnif etmiyorum. Beşiktaş taraftarı dik bir taraftardır. Kimsenin parasını alıp olumsuz bir tezahürat yapmaz. Yaparsa içinden geldiği için yapmıştır. Birisi gelip, Beşiktaş taraftarına para verip tezahürat yaptırıyor derseniz, Beşiktaş taraftarına hakaret etmiş olursunuz" şeklinde konuştu.

#BENBAĞIRDIM TEPKİSİ

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin açıklamaları sosyal medyada büyük yankı buldu ve eleştiri okları yeniden eski başkan Fikret Orman'a döndü. Fikret Orman başkablık koltuğundayken 'paralar nerede?' tepkisini gösteren taraftarlar bugün Çebi'nin açıklamalarının ardından '#benbağırdım' hashtagiyle paylaşımlarda bulundular.