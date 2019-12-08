N'Koudou şoku
Erzincan maçında sakatlanan Fransız yıldızın adalesinde zorlanma tespit edildi.N’Koudou en az iki hafta oynayamayacak.
Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Fransız yıldız yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek. Bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Siyahbeyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan F.Bahçe derbisine yetiştirmek istiyor.
- 8.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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