N'Koudou şoku

Beşiktaş'a N'Koudou'dan kötü haber geldi. 24 Erzincanspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi. Fransız yıldız yaklaşık 2 hafta forma giyemeyecek. Bugünkü Kasımpaşa karşılaşmasının yanı sıra, hafta içindeki Wolverhampton maçında forma giyemeyecek olan yıldız oyuncu, Yeni Malatyaspor mücadelesinde de takımını yalnız bırakacak. Siyahbeyazlı takımın sağlık ekibi, N'Koudou'yu 16. haftada deplasmanda oynanacak olan F.Bahçe derbisine yetiştirmek istiyor.