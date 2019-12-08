Kasımpaşa taraftarından ‘Fikret Orman’ göndermesi
Kasımpaşa-Beşiktaş mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulunarak, ‘Fikret Orman paralar nerede’ tezahüratları yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Kasımpaşa'nın sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlardan Beşiktaş'a Fikret Orman göndermesi geldi. Mücadele öncesi ev sahibi ekip taraftarları, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili tezahüratlarda bulunarak, 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı yaptı.
- 08.12.2019
-
Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
-
Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
-
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Kasımpaşa taraftarından ‘Fikret Orman’ göndermesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.