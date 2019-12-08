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08 Aralık 2019, Pazar
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taraftarından ‘’ göndermesi

Kasımpaşa taraftarından ‘Fikret Orman’ göndermesi

- mücadelesi öncesi ev sahibi ekibin taraftarları siyah-beyazlılara göndermede bulunarak, ‘ paralar nerede’ tezahüratları yaptı.

'in 14. haftasında 'nın sahasında ile karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde lacivert-beyazlı taraftarlardan Beşiktaş'a göndermesi geldi. Mücadele öncesi ev sahibi ekip taraftarları, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman ile ilgili tezahüratlarda bulunarak, 'Fikret Orman paralar nerede' tezahüratı yaptı.

  1. 08.12.2019
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