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08 Aralık 2019, Pazar
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devreyi kapattı

Douglas devreyi kapattı

'ın sezon başı bedavaya kadrosuna kattığı , uzun zamandır takımda yer bulamıyordu.

'ın sezon başı bedavaya kadrosuna kattığı , uzun zamandır takımda yer bulamıyordu. Douglas'ın arka adalesindeki sakatlığının devam etmesinden dolayı ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Sağlık ekibinin Douglas'ı ikinci sezona yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.

  1. 8.12.2019
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