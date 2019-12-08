Douglas devreyi kapattı

Beşiktaş'ın sezon başı bedavaya kadrosuna kattığı Douglas, uzun zamandır takımda yer bulamıyordu. Douglas'ın arka adalesindeki sakatlığının devam etmesinden dolayı ilk yarıyı kapattığı öğrenildi. Sağlık ekibinin Douglas'ı ikinci sezona yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi.