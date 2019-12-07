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07 Aralık 2019, Cumartesi
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Şampiyon

Şampiyon Beşiktaş

'ın forveti Umut Nayir, 'da Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Football Manager’da Beşiktaş’ı şampiyon yapan Umut, twitter’dan “ gözün arkada kalmasın’’ diye yazdı.

'ın 26 yaşındaki futbolcusu Umut, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Umut, menajerlik oyunu 'da takımı Beşiktaş'ı şampiyon yaptığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı ekip, oyuna göre 85 puanla ligi şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi 'ye 16 puan fark yaptı. Umut, Twitter'dan paylaştığı görselin altına " gözün arkada kalmasın" diye yazdı. Beşiktaşlı futbolcunun Football Manager kariyerinde şampiyonu Beşiktaş olurken, ikinci F.Bahçe, üçüncü ise G.Saray oldu. Gol kralı ise attığı 32 golle oldu.

  1. 7.12.2019
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