Şampiyon Beşiktaş
Beşiktaş'ın forveti Umut Nayir, Football Manager'da Beşiktaş'ı şampiyon yaptı. Football Manager’da Beşiktaş’ı şampiyon yapan Umut, twitter’dan “Apo Hocam gözün arkada kalmasın’’ diye yazdı.
Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Umut, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Umut, menajerlik oyunu Football Manager'da takımı Beşiktaş'ı şampiyon yaptığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı ekip, oyuna göre 85 puanla ligi şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 16 puan fark yaptı. Umut, Twitter'dan paylaştığı görselin altına "Apo Hocam gözün arkada kalmasın" diye yazdı. Beşiktaşlı futbolcunun Football Manager kariyerinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş olurken, ikinci F.Bahçe, üçüncü ise G.Saray oldu. Gol kralı ise attığı 32 golle Burak Yılmaz oldu.
- 7.12.2019
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Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
Toplam 3
Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
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