Şampiyon Beşiktaş

Beşiktaş'ın 26 yaşındaki futbolcusu Umut, sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Umut, menajerlik oyunu Football Manager'da takımı Beşiktaş'ı şampiyon yaptığını gösteren bir paylaşımda bulundu. Siyah-beyazlı ekip, oyuna göre 85 puanla ligi şampiyon tamamlarken en yakın takipçisi Fenerbahçe'ye 16 puan fark yaptı. Umut, Twitter'dan paylaştığı görselin altına "Apo Hocam gözün arkada kalmasın" diye yazdı. Beşiktaşlı futbolcunun Football Manager kariyerinde Süper Lig şampiyonu Beşiktaş olurken, ikinci F.Bahçe, üçüncü ise G.Saray oldu. Gol kralı ise attığı 32 golle Burak Yılmaz oldu.