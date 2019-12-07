Kara Kartal ara vermiyor

Yarın akşam Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına ara vermeden başladı. Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan ve Santos katılmadı. Anagold 24Erzincanspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Siyah-beyazlı ekip, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.