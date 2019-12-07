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07 Aralık 2019, Cumartesi
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ara vermiyor

Kara Kartal ara vermiyor

Yarın akşam ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan ve Santos katılmadı. Anagold 24Erzincanspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Ruiz ve fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Yarın akşam ile deplasmanda karşılaşacak , hazırlıklarına ara vermeden başladı. yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan ve Santos katılmadı. Anagold 24Erzincanspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Ruiz ve fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı. Siyah-beyazlı ekip, bugün yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 7.12.2019
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