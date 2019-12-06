Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
06 Aralık 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

'ta hazırlıkları başladı

Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı

5. tur ilk maçında sahasında karşılaştığı 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden , 'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK 'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.

Anagold 24Erzincanspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.

Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile noktalandı.

Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

  1. 06.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN