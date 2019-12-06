Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında sahasında karşılaştığı TFF 3. Lig ekiplerinden 24 Erzincanspor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Kasımpaşa ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenmana tedavileri süren Dorukhan Toköz ve Douglas Santos katılmadı.
Anagold 24Erzincanspor maçında forma giyen oyuncular yenileme çalışması yaparken, Victor Ruiz ve Kartal Kayra Yılmaz fizyoterapist eşliğinde koşu yaptı.
Diğer futbolcular ise ısınma ve istasyon koşuları sonrası 5'e 2 pas ve top kapma çalışması gerçekleştirdi. Dar alanda oyun ve kontrol çalışmalarının ardından taktik program uygulandı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile noktalandı.
Siyah-beyazlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.
- 06.12.2019
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Avcı: Skor iyi ama oyun!
Toplam 1
Yorum
Ali Kemal Güner Güven, Umut Nair, Muhayer ve Lens bu takımın oyuncusu değil 2. veya 3.lig oyuncuları kesinlikle gönderilmeli...
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Anlaşma sağlandı! Galatasaray 120 milyon ödeyecek
Toplam 3
Yorum
SN ALP YALMAN A SAYGI İLE TEBRİKLER CENGİZ BAŞKANIM. GS YIN DAHA ÇOK TESİSİ OLMASI LAZIM. BUNU ESKİ BAŞKANIMIZ ALP YALMAN ÇOK YAPIYOR VE GS YA TESİS KAZANDIRIYORDU.
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Trabzonspor'un golcüsü Sörloth antrenmanda sakatlandı
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Yorum
paşa o darbeyi vuran kazmayı da yazın bari,
Beşiktaş'ta Kasımpaşa hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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