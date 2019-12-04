Udinese’nin Dorukhan inadı

Sezon başında Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak isteyen ancak transfer edemeyen Udinese'nin sezon sonunda da teklifte bulunabileceği iddia edildi. İtalyanların, sakatlığı bulunan genç futbolcuyu yakından izlediği ve iyileşme hızına göre sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği kaydedildi. Yönetim ise yol haritasını Dorukhan'ın Avrupa Şampiyonası'na seçilmesi halinde çizecek.mının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.