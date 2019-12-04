Udinese’nin Dorukhan inadı
Sezon başında Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak isteyen ancak transfer edemeyen Udinese'nin sezon sonunda da teklifte bulunabileceği iddia edildi.
Sezon başında Dorukhan Toköz'ü kadrosuna katmak isteyen ancak transfer edemeyen Udinese'nin sezon sonunda da teklifte bulunabileceği iddia edildi. İtalyanların, sakatlığı bulunan genç futbolcuyu yakından izlediği ve iyileşme hızına göre sezon sonunda Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği kaydedildi. Yönetim ise yol haritasını Dorukhan'ın Avrupa Şampiyonası'na seçilmesi halinde çizecek.mının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.
- 4.12.2019
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Toplam 1
Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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Yorum
hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
Toplam 1
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Udinese’nin Dorukhan inadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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