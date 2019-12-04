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04 Aralık 2019, Çarşamba
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Udinese’nin Dorukhan inadı

Udinese’nin Dorukhan inadı

Sezon başında 'ü kadrosuna katmak isteyen ancak edemeyen Udinese'nin sezon sonunda da teklifte bulunabileceği iddia edildi.

Sezon başında 'ü kadrosuna katmak isteyen ancak edemeyen Udinese'nin sezon sonunda da teklifte bulunabileceği iddia edildi. İtalyanların, sakatlığı bulunan genç futbolcuyu yakından izlediği ve iyileşme hızına göre sezon sonunda 'ın kapısını çalabileceği kaydedildi. Yönetim ise yol haritasını Dorukhan'ın Avrupa Şampiyonası'na seçilmesi halinde çizecek.mının yanımızda olduğunu düşünüyorum, söyleyeceklerim bu kadar" şeklinde konuştu.

  1. 4.12.2019
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