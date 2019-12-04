Islıktan alkışa

Beşiktaş'ta son iki ay içerisinde adeta devri alem yaşandı. Siyahbeyazlı tribünler 3 Ekim'de oynanan ve 1-0 kaybedilen Wolves maçında teknik direktör Abdullah Avcı'yı ıslıklamış, yönetimi de istifaya davet etmişti.

Kartal bu tarihten sonra çıkışa geçti. 8'nci haftada 9 puanla 12'nci sırada bulunan beşiktaş; Trabzonspor'dan (15 puan) 6, F.Bahçe'den 5 (14 puan), Galatasaray'dan ise 4 (13 puan) fark yemişti.

Önceki akşam üst üste 5'nci kez galip gelen siyah-beyazlılar 5 haftada aradaki farkları kapatıp, Trabzonspor'un 1 (23 puan), F.Bahçe'nin 2 (22 puan), G.Saray'ın 4 (20 puan) önüne geçti. Bunun ödülü olarak da Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'ya önce alkışladı, sonra üçlü çektirdi, en sonunda da çiçek vererek ağlattı.

BUNU YAŞAMAYA GELDİM

Avcı maç sonu basın toplantısında "Çok alışık olmadığım bir şey yaşadım" derken, futbolculara da benzer ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı soyunma odasında, "Beşiktaş'a bu duyguları yaşamak için geldim. Şampiyon olana kadar ben durmayacağım. Benimle beraber sizde durmayacaksınız, bana söz verin" diyerek tüm takımdan söz aldı.