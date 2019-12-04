Islıktan alkışa - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
04 Aralık 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Islıktan alkışa

Islıktan alkışa

Islıktan alkışa

Taraftar, ekimdeki Wolves maçında sert tepkiler gösterdiği Avcı’yı, önceki akşam alkışladı, çiçek verdi.

'ta son iki ay içerisinde adeta devri alem yaşandı. Siyahbeyazlı tribünler 3 Ekim'de oynanan ve 1-0 kaybedilen Wolves maçında teknik direktör 'yı ıslıklamış, yönetimi de istifaya davet etmişti.

bu tarihten sonra çıkışa geçti. 8'nci haftada 9 puanla 12'nci sırada bulunan beşiktaş; 'dan (15 puan) 6, F.Bahçe'den 5 (14 puan), 'dan ise 4 (13 puan) fark yemişti.

Önceki akşam üst üste 5'nci kez galip gelen siyah-beyazlılar 5 haftada aradaki farkları kapatıp, Trabzonspor'un 1 (23 puan), F.Bahçe'nin 2 (22 puan), G.Saray'ın 4 (20 puan) önüne geçti. Bunun ödülü olarak da Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'ya önce alkışladı, sonra üçlü çektirdi, en sonunda da çiçek vererek ağlattı.

BUNU YAŞAMAYA GELDİM

Avcı maç sonu basın toplantısında "Çok alışık olmadığım bir şey yaşadım" derken, futbolculara da benzer ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı soyunma odasında, "Beşiktaş'a bu duyguları yaşamak için geldim. Şampiyon olana kadar ben durmayacağım. Benimle beraber sizde durmayacaksınız, bana söz verin" diyerek tüm takımdan söz aldı.

  1. 4.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Islıktan alkışa haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN