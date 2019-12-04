Islıktan alkışa
Taraftar, ekimdeki Wolves maçında sert tepkiler gösterdiği Avcı’yı, önceki akşam alkışladı, çiçek verdi.
Beşiktaş'ta son iki ay içerisinde adeta devri alem yaşandı. Siyahbeyazlı tribünler 3 Ekim'de oynanan ve 1-0 kaybedilen Wolves maçında teknik direktör Abdullah Avcı'yı ıslıklamış, yönetimi de istifaya davet etmişti.
Kartal bu tarihten sonra çıkışa geçti. 8'nci haftada 9 puanla 12'nci sırada bulunan beşiktaş; Trabzonspor'dan (15 puan) 6, F.Bahçe'den 5 (14 puan), Galatasaray'dan ise 4 (13 puan) fark yemişti.
Önceki akşam üst üste 5'nci kez galip gelen siyah-beyazlılar 5 haftada aradaki farkları kapatıp, Trabzonspor'un 1 (23 puan), F.Bahçe'nin 2 (22 puan), G.Saray'ın 4 (20 puan) önüne geçti. Bunun ödülü olarak da Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'ya önce alkışladı, sonra üçlü çektirdi, en sonunda da çiçek vererek ağlattı.
BUNU YAŞAMAYA GELDİM
Avcı maç sonu basın toplantısında "Çok alışık olmadığım bir şey yaşadım" derken, futbolculara da benzer ifadeler kullandı. Tecrübeli çalıştırıcı soyunma odasında, "Beşiktaş'a bu duyguları yaşamak için geldim. Şampiyon olana kadar ben durmayacağım. Benimle beraber sizde durmayacaksınız, bana söz verin" diyerek tüm takımdan söz aldı.
- 4.12.2019
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ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
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