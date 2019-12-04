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04 Aralık 2019, Çarşamba
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3 Aralık mesajı

3 Aralık mesajı

, 3 nedeniyle bir mesaj yayınladı.

, 3 nedeniyle bir mesaj yayınladı: " nüfusunun önemli bir bölümünü oluşturduğu gerçeğini unutmamalı ve sorunlarına duyarlı olmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için duyarlılığa ve farkındalığa dikkat çekiyoruz."

  1. 4.12.2019
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