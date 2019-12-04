3 Aralık mesajı

Beşiktaş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı: "Türkiye nüfusunun önemli bir bölümünü engelli vatandaşlarımızın oluşturduğu gerçeğini unutmamalı ve sorunlarına duyarlı olmalıyız. Engelli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için duyarlılığa ve farkındalığa dikkat çekiyoruz."