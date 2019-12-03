Siyah-beyaz aşk
Beşiktaş'ın zirve yürüyüşünde siyah-beyazlı taraftarlar soğuk havaya rağmen takımlarını yalnız bırakmadı. Kara Kartallar, üst üste zaferlerle yarışa ortak olan ‘BeşiktAŞK’ına koştu. Siyah-beyazlılar, farklı galibiyeti büyük bir coşkuyla doyasıya kutladı.
Taraftarlar, üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına ortak olan Beşiktaşk'ına koştu. Mücadelenin hafta içinde yapılmasına ve havanın da soğuk olmasına rağmen stada gelen siyah-beyazlı futbolseverler, tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Özellikle karşılaşmanın iş günü olması nedeniyle iş yerinden çıkanların maça zor yetiştiği gözlendi. Maçın başlamasının ardından birçok taraftar, stada yeni giriş yapıyordu.
TRİBÜNLER COŞTU
Karşılaşmanın başlamasıyla birlikte Kayseri kalesine yüklenen Beşiktaş, üst üste golleri bulunca, Vodafone Park'taki coşku zirve yaptı. İlk yarıda atılan 3 golle kendinden geçen siyah-beyazlı tribünler, Vodafone Park'ı "Şampiyon Beşiktaş" tezahüratlarıyla inletti. Güzel oyunla gelen farklı galibiyetin coşkusunu yaşayan Kara Kartallar, 90 dakika hiç susmadan Beşiktaş'a büyük bir destek verdi. Beşiktaşlılar, maç sonunda da farklı galibiyeti takımla birlikte doyasıya kutlayıp, siyah-beyaz şov yaptılar.
ÇOK ÖZEL ANONS BEŞİKTAŞ'IN
Kayseri maçındaki gol anonsları, çok özel bir insandan geldi. Doğuştan yürüme engeli olan ve protezlerini ilk kez deneyerek bunu sosyal medyadan paylaşan 'engellere takılmayan Buket Durmuş, gol anonslarını yaptı.
Kayserispor taraftarı, 51. dakikada takımları 3-0 yenik durumdayken tribünde soru işareti şeklinde dizilerek protesto yaptı.
"ENGELLERİ AŞALIM" DOSTLUK YEMEĞİ
Beşiktaş yönetimi ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Kayserispor yönetimi, Vodafone Park'taki dostluk yemeğinde buluştu. Başkan Çebi, yemeğin sonunda Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na plaket takdim etti ve dostça bir mücadele olması temennisinde bulundu.
- 3.12.2019
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