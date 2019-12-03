Ruhunu anladım

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, 3-0 kazanılan Kayserispor mücadelesinin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Maç sonu seyircinin tezahüratları çok güzeldi. Oğuzhan ve Lens'e verdikleri destek için de teşekkür ederim. Beşiktaş'a gelirken, bir karar verirken, iyi bir Beşiktaşlı olan Metin Tekin ki arkadaşımdır da kendisi 'Beşiktaş'ın ruhu bir başkadır' demişti. Onu bugün daha iyi gördüm" ifadelerini kullandı. Başarılı teknik adam maçla alakalı olarak da "Oyuncularımın hepsi çok istekli başladı. Özellikle ilk 15-20 dakikada herkes elinden gelenin fazlasını yapmak için çırpındı adeta. Goller ve pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda topu koşturamadık, yoksa daha farklı olabilirdi. Buna da şükür. Kayserispor'a başarılar diliyorum, oyuncularıma da tekrardan teşekkür ediyorum. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Camia olarak çok mutluyuz."