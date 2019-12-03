Mario Balotelli'den müjde geldi! Resmen bedava...
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferi için nabız yokladığı İtalyan golcü Mario Balotelli'ye dair Brecia başkanı Massimo Cellino flaş bir açıklamada bulundu... (fotomac.com.tr/ Dış haberler)
İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Brescia'da forma giyen Mario Balotelli için Brescia patronu Massimo Cellino'den Türk kulüplerini sevindirecek bir açıklama geldi.
İtalya'da sıkça ırkçı tezahuratlara maruz kaldığı bilinen ve Brescia'da mutsuz olduğunu aktaran Balotelli için ayrılık kapıları açıldı.
29 yaşındaki golcü futbolcu için konuşan İtalyan Başkan Massimo Cellino, yaptığı açıklamada, "Mario üzgün; çünkü istediği oyunu oynayamıyor. Serie A'da hayatta kalmak büyük fedakarlık istiyor ve belki de o basit olanı düşünüyor. Ocak ayında, bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir. Bu dakikada kendisi için en iyi yolu seçmeye ihtiyacı var" dedi.
Balotelli, bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydederken 611 dakika sahada kaldı.
- 03.12.2019
- Güncelleme: 03.12.2019 18:10
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Yorum
ozzy oziii
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‘Kasıtlı’ iddiası!
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hakan volkan gelmeden önce takım süperdi volkan takıma dahil oldu yine takım eski havasına büründü enteresan
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Ahmet Nur Çebi: Verdiğimiz sözün arkasındayız
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vaner Değerli başkan. bu taraftar sizi istedi. Size güveniyoruz. Beşiktaşın başarısı dışında mutlu olamayız.Size ve tüm takıma başarılar dileriz.
Mario Balotelli'den müjde geldi! Resmen bedava... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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