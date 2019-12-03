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03 Aralık 2019, Salı
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'den müjde geldi! Resmen bedava...

Mario Balotelli'den müjde geldi! Resmen bedava...

, ve 'ın transferi için nabız yokladığı İtalyan golcü 'ye dair Brecia başkanı flaş bir açıklamada bulundu... (fotomac.com.tr/ Dış haberler)

Serie A Ligi ekiplerinden Brescia'da forma giyen için Brescia patronu 'den Türk kulüplerini sevindirecek bir açıklama geldi.

İtalya'da sıkça ırkçı tezahuratlara maruz kaldığı bilinen ve Brescia'da mutsuz olduğunu aktaran Balotelli için ayrılık kapıları açıldı.

29 yaşındaki golcü futbolcu için konuşan İtalyan Başkan Massimo Cellino, yaptığı açıklamada, "Mario üzgün; çünkü istediği oyunu oynayamıyor. Serie A'da hayatta kalmak büyük fedakarlık istiyor ve belki de o basit olanı düşünüyor. Ocak ayında, bedelsiz olarak kulüpten ayrılabilir. Bu dakikada kendisi için en iyi yolu seçmeye ihtiyacı var" dedi.

Balotelli, bu sezon Brescia formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 2 gol kaydederken 611 dakika sahada kaldı.

  1. 03.12.2019
  2. Güncelleme: 03.12.2019 18:10
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