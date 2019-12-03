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03 Aralık 2019, Salı
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Kral yine yaptı şovunu

Kral yine yaptı şovunu

, Kayserispor'u farklı mağlup ederken sahada tam anlamıyla Burak Yılmaz şov vardı. 'Kral' lakaplı golcü oyuncu önce Atiba'nın ağlara yolladığı topta milimetrik bir asist yaptı.

Tecrübeli futbolcu iştahlı oyununu bir de golle süsledi. Mohamed Elneny ile güzel bir pas trafiğine giren yıldız futbolcu uzaklardan mermi gibi vurdu, meşin yuvarlağı Kayserispor kalecisi Silviu Lung'un yanından filelerle buluşturdu. Bu golle birlikte Vodafone Park Stadı'ndaki coşku iyice arttı. Burak Yılmaz, formasıyla 2019 yılı içinde en fazla gol atan isim. 34 yaşındaki oyuncu, bu yıl içinde 16. golünü kaydetti. Karşılaşma sonunda tecrübeli isme ilgi büyüktü. Taraftarlar, Burak Yılmaz'ı tribünlere çağırarak müthiş oyununu alkışladı.

  1. 3.12.2019
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