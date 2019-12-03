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03 Aralık 2019, Salı
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Gol festivali

Gol festivali

Siyah-beyazlılar, ligin dibindeki rakibini tecrübeli yıldızlarıyla geçti. 36’lık Atiba perdeyi açtı. 34’lük Gökhan farkı 2’ye çıkardı. 34 yaşındaki Burak da 2 gol kaydetti.

Süper Lig'de maçıyla başlayan müthiş bir seri yakalayan Beşiktaş rakip tanımıyor. Cimbom'un ardından Antalyaspor, Denizlispor ve 'u mağlup eden siyah- beyazlılar, Kayserispor engelini de 4-1'lik skorla aşmayı başardı. tecrübeli yıldızlarıyla ligin dibindeki rakibine şans tanımadı. 36'lık Atiba perdeyi açtı, 34 yaşındaki Gökhan uzaklardan bir füze yolladı. Ardından da Kral sahne aldı. 2 gol de Burak attı.

ZİRVEYİ ZORLUYOR
kayserispor, Emmanuel Adebayor ile tek gol bulabildi. Beşiktaş, 4-1'lik galibiyetle bir maçta daha 3 puana uzanırken lider ve hemen arkasında bulunan Medipol Başakşehir'i yakın takibini sürdürdü. Kara Kartal devre sonuna kadar İstanbul dışına da çıkmayacak. Haftaya Kasımpaşa deplasmanına gidecek olan siyah-beyazlılar ardından Yeni 'yı ağırlayacak. Fenerbahçe maçı sonrası sahasında ile devreyi kapatacak.

MÜTHİŞ DÖNÜŞ
Beşiktaş 6 haftayı 5 puanla küme düşme hattında tamamlamıştı. F.Bahçe'den 6, G.Saray'dan 4 puan gerideydi. 13 hafta sonunda Kanarya'yı 2, Aslan'ı 4 puan solladı.

N'KOUDOU COŞTURDU
Beşiktaş'ın sürat makinesi Kevin N'Koudou süper oynadığı Kayseri maçı sonrası da hareketliydi. Önce dans etti ardından tribünleri tek tek dolaşarak üçlü çektirdi.

GÖKHAN'DAN SİFTAH
Kayserıspor maçında Gökhan Gönül, sağ kanatta hem savunmada hem hücumda etkiliydi. Rakibe göz açtırmayan 34 yaşındaki futbolcu bir de mükemmel gol attı. Karambol sonrası top Gökhan Gönül'ün önünde kaldı. Tecrübeli futbolcu gelişine mükemmel bir şut çıkardı. Abdennour'dan seken top Lung'u şaşırttı. Böylece Gökhan bu sezon ilk golünü kaydetti.

  1. 3.12.2019
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