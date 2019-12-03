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03 Aralık 2019, Salı
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Beşiktaş 65 - 98 Dijon | MAÇ SONUCU

Beşiktaş 65 - 98 JDA Dijon | MAÇ SONUCU

Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında temsilcisi Dijon'a 33 sayı farkla 98-65 yenildi.

Müsabakanın ilk 3 dakikasında 9-0'lık seri bulan siyah-beyazlı ekip, 5. dakikayı 9-5 önde geçti. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakanın ilk çeyreğini , 19-17 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 11. dakikasında 19-19 beraberliği yakalayan rakibi karşısında üstünlüğü yeniden alan Beşiktaş, 15. dakikayı 27-25 önde geçti. Uzun süre üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, son saniye basketine engel olamayınca devre arasına 38-37 geride girdi.

İkinci yarıya iyi başlayan konuk takım, 25. dakikayı 12 sayılık fark yakaladı: 43-55. Karşılıklı basketlerle devam eden müsabakada farkı kapatamayan siyah-beyazlılar, üçüncü çeyreği 65-52 geride kapattı.

Beşiktaş, son çeyreğin başında Dijon'un üst üste bulduğu basketleri engelleyemeyince 33. dakikada fark 23 sayıya (52-75) çıktı. Siyah-beyazlıların konsantrasyonunun kaybolduğu bölümde skor bulmaya devam eden Fransız ekibi, 38. dakikada farkı 32 sayıya (58-90) taşıdı. İyi oyununu sürdüren ve son dakikada 98-63'lük skorla 35 sayılık fark yakalayan JDA Dijon, sahadan 98-65 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Beşiktaş Sompo Sigorta, D Grubu'ndaki 7. maçında 5. kez mağlup oldu. Fransız ekibi ise 5. galibiyetini elde etti.

Siyah-beyazlılar, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 8. haftasında 10 Aralık Salı günü 'ın PAOK takımını konuk edecek.

Salon: BJK Akatlar

Hakemler: Tomas Jasevicius (Litvanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Andrei Sharapa (Belarus)

Beşiktaş Sompo Sigorta: Djurisic 2, 6, Gotcher 8, McKissic 5, Theodore 19, Ömer Utku Al 2, , Burak Yıldızlı 12, İsmet Akpınar 9, Sabahattin Can Göndür, Çağdaş Kayabaşı, Can Turgut 2

JDA Dijon: Chassang 11, Julien 2, Loum 19, Sulaimon 4, Ulmer 23, Holston 15, Solomon 16, Leloup 5, Radnic 3, Dorez

1. periyot: 19-17

Devre: 37-38

3. periyot: 52-65

5 faulle çıkan: 37.39 Samet Geyik (Beşiktaş Sompo Sigorta)

  1. 03.12.2019
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