THY ile görüştüler

Yeni sponsor arayışına giren Çebi yönetimi şimdiden görüşmelerine başladı. İlk görüşme THY ile yapıldı. Siyah-beyazlı yönetimin hedefi forma sponsorundan yıllık en az 5 milyon euro'luk bir gelir elde etmek. Daha önce Vodafone'a yapılan artış talebi İngilizler'den ret yanıtı almıştı.