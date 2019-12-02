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02 Aralık 2019, Pazartesi
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ile görüştüler

THY ile görüştüler

Yeni sponsor arayışına giren yönetimi şimdiden görüşmelerine başladı. İlk görüşme ile yapıldı.

Yeni sponsor arayışına giren yönetimi şimdiden görüşmelerine başladı. İlk görüşme ile yapıldı. Siyah-beyazlı yönetimin hedefi forma sponsorundan yıllık en az 5 milyon euro'luk bir gelir elde etmek. Daha önce Vodafone'a yapılan artış talebi İngilizler'den ret yanıtı almıştı.

  1. 2.12.2019
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