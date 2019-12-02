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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Şans bizden yana

Şans bizden yana

Avcı, “Galip gelirsek zirveye iyice ağırlığımızı koyarız” dedi ve ekledi: Devre arasına kadar ’da olmak bizim için avantaj.

, dün yapılan antrenman öncesinde oyuncuları toplayarak motivasyon konuşması yaptı; ayrıca uyarılarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Artık tamamen yarışın içindeyiz. Bu yıl 'al götür' sezonu. Her takım yeniliyor ve puanlar çok yakın. Arka arkaya birkaç galibiyet daha alırsak zirveye iyice ağırlığımızı koyabiliriz" ifadelerini kullandı. İlk yarı sonuna kadar maçlarını 'da oynayacaklarını hatırlatan siyah-beyazlı teknik adam, "Bu en azından yolculuklarda yorulmamızı engelleyecek bir faktör. Bir anlamda şans diyebiliriz. Bunu iyi kullanmamız gerekiyor" şeklinde konuştu. Hiçbir şekilde rehavete girmeden devam etmeleri gerektiğini de sözlerine ekleyen Avcı, "Zaman geçtikçe daha iyi oluyoruz ama daha üzerine koymamız gereken çok şey var. Disiplinden taviz vermeden böyle devam edelim" dedi.

  1. 2.12.2019
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