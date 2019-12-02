Omuz omuza yükseleceğiz
Başkan Çebi: Hedefimiz Beşiktaş’ı çok daha iyi günlere taşımak. Her bir anımızı Beşiktaş’ın sorunlarının çözümü ile dolu dolu geçirdik. Taraftarımıza teşekkürler.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, camianın beklentilerini bildiklerini ve tüm çalışmaları bu doğrultuda yaptıklarını belirtti. Çebi, Beşiktaş dergisinin aralık sayısında yer alan yazısında taraftarlara seslenerek, "Şeffaflık ilkesi ile hareket edeceğimize dair verdiğimiz sözü her daim hatırlıyoruz ve arkasındayız. Göreve geldiğimizde devraldığımız tablonun ne olduğunu en ince ayrıntısına kadar incelerken, bir yandan da bu tabloyu pozitif yönde geliştirmek için çalışıyoruz. Söz verdiğimiz Beşiktaş'a kavuşmak için bize verdiğiniz desteğin gücüyle ilerleyeceğiz" ifadelerine yer verdi. Çebi, "Ben ve yönetici arkadaşlarım her bir anımızı Beşiktaş'ımızın sorunlarının çözümü ile ilgili dolu dolu geçirdik. Taraftarlarımızın başlattığı #omuzomuzakartalyuvasına kampanyasının sonuçları inanılmazdı. Desteğini esirgemeyen taraftarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. İki katına çıkan satışlarımız, adına yakışır şekilde omuz omuza yürüyeceğimiz uzun yolda yapacaklarımız için bize güç verdi" dedi.
- 2.12.2019
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