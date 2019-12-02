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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Hazırlıklar tamamlandı

Hazırlıklar tamamlandı

 , dün yaptığı antrenmanla mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi.

, dün yaptığı antrenmanla mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Isınma hareketleri sonrası 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Oyuncuların keyiflerinin yerinde olması da gözlerden kaçmadı.

  1. 2.12.2019
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