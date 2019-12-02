Hazırlıklar tamamlandı

Kara Kartal, dün yaptığı antrenmanla Kayserispor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayıp kampa girdi. Isınma hareketleri sonrası 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştiren siyah-beyazlılar ardından yarı sahada çift kale maç yaptılar. İdman şut denemeleri ile sona erdi. Oyuncuların keyiflerinin yerinde olması da gözlerden kaçmadı.