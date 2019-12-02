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02 Aralık 2019, Pazartesi
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Çebi’den ’na forma hediyesi

Çebi’den Berna Gözbaşı’na forma hediyesi

eşiktaş Kulübü Başkanı ve Yönetimi, maçı öncesinde Başkan ’na üzerinde ismi yazılı 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

Başkanı ve Beşiktaş Yönetim Kurulu, karşılaşması öncesinde sarı-kırmızılı kulübün Başkanı , Kayserispor Yönetimi ile Valisi Şehmus Günaydın ve Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ı ağırladı.

Beşiktaş Park'ta gerçekleşen buluşmada Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, 'de görev yapan ilk kadın başkan olma unvanına sahip Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'na, üzerinde ismi yazılı olan 38 numaralı Beşiktaş forması hediye etti.

İki başkan daha sonra karşılaşmayı birlikte izledi.

  1. 02.12.2019
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