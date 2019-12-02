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02 Aralık 2019, Pazartesi
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’ın gol anonsu engellere takılmayan ’tan

Beşiktaş’ın gol anonsu engellere takılmayan Buket Durmuş’tan

’in 13. haftasında oynanan - karşılaşmasının 20. dakikasında siyah-beyazlı ekip Atiba’yla öne geçerken, golün anonsu engellere takılmayan ’tan geldi.

Taraftarı önünde 'u konuk eden , karşılaşmanın 20. dakikasında 'ın ayağından bulduğu golle öne geçerken, golün anonsu engellere takılmayan 'tan geldi.

35 yıl sonra protezle yürümeye başlayan ve siyah-beyazlı ekibin karşılaşmasını izlemek için Beşiktaş Park'a gelen Buket Durmuş, Atiba'nın golünün de anonsunu yaptı. Doğuştan yürüme engeli olan ve ekim ayında protezlerini ilk kez deneyerek bunu sosyal medyadan paylaşan Buket Durmuş, taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı.

Buket'in paylaşımına sessiz kalmayan Beşiktaş, genç taraftarını Dolmabahçe'deki ağaçlı yoldan yürüyerek Kayserispor maçına gelmeye davet etti. Mücadeleyi Beşiktaş'ın davetlisi olarak takip eden ve Atiba'nın attığı golün de anonsunu yapan Buket Durmuş, siyah-beyazlı tribünlerden de büyük alkış aldı.

  1. 02.12.2019
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