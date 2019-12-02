Beşiktaş Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının heyecanı Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması ile sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde siyah-beyazlı takım sahasında lig sonuncusu Kayserispor'u konuk edecek.

BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırlayacağı mücadele saat 20.00'de başlayacak. Kritik maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, N'Koudou, Diaby, Ljajic, Burak

Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopes, Poulain, Abdennour, Yasir, Djedje, Şamil, Umut, Hüseyin, Kravets, Adebayor



MAÇ ÖNCESİ ÖNEMLİ NOTLAR