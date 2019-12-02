Beşiktaş - Kayserispor | CANLI

Süper Lig'de 13. hafta maçlarının heyecanı Beşiktaş-İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşması ile sürüyor. Haftanın kapanış mücadelesinde siyah-beyazlı takım sahasında lig sonuncusu Kayserispor'u konuk ediyor.





BEŞİKTAŞ-KAYSERİSPOR HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın evinde Kayserispor'u ağırladığı mücadele saat 20.00'de başladı. Kritik maç, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor. Karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalıyor..

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Atiba, Elneny, Diaby, Ljajic, N'Koudou, Burak

Kayserispor'un 11'i: Lung, Lopez, Poulain, Abdennour, Yasir, Hasan, Şamil, Djedje, Mensah, Emre Demir, Adebayor







ÖNEMLİ NOTLAR

Süper Lig'de Kayserispor ile oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Beşiktaş (7G 3B), bu maçların tamamında rakibine gol attı (21 gol) ve yarısında kalesini gole kapattı.

Beşiktaş deplasmanında çıktığı 14 Süper Lig maçının sadece ikisini kazanabilen (3B 9M) ve son altı maçta galip gelemeyen Kayserispor, bu deplasmandaki son galibiyetini Ekim 2011'de elde etmişti (2-0).

Süper Lig'de evindeki son 17 maçta rakiplerine mağlup olmayan Beşiktaş (12G 5B), ligde iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi. Buna ek olarak, evindeki son 34 maçta da rakip fileleri havalandıran siyah beyazlılar, Süper Lig tarihindeki en uzun serisini yaşıyor.

Evindeki son üç maçta gol yemeyen Beşiktaş, Şubat 2016'daki dört maçlık seriden bu yana en uzun gol yememe serisini yaşıyor.

Süper Lig'deki son 19 maçının sadece ikisini kazanabilen Kayserispor (2G 6B 11M), bu iki galibiyetini de İstanbul takımlarına karşı elde etti.

(Kasımpaşa & Fenerbahçe).

Ligdeki son dokuz deplasman maçını kazanamayan Kayserispor (3B 6M), devam eden en uzun kazanamama serisinin sahibi.

Son dört deplasman maçından puansız ayrılan Kayserispor, 11 maçtır dış sahada kalesini gole kapatamıyor (toplam 28 gol, maç başına 2,5).

Altıncı haftadaki 4-1'lik Trabzonspor yenilgisinden bu yana Süper Lig'de Beşiktaş kalesine çekilen 65 şutun sadece biri gol oldu.

Bu sezon ligde Göztepe ile birlikte en fazla maçta kalesini gole kapatan takım Beşiktaş (6). Kayserispor ise Gaziantep FK'nın ardından (0), en az maçta gole kapama yapan ekip (1).

Bu sezon Süper Lig'de deplasmanda maç kazanamayan tek takım Kayserispor (2B 4M), Sivasspor ile birlikte evinde maç kaybetmeyen iki takımdan biri Beşiktaş (4G 2B).

Beşiktaş, 2019 senesinde Burak Yılmaz'ın gol attığı 11 Süper Lig maçının dokuzunu kazandı (toplam 14 gol) ve rakiplerine mağlup olmadı (2B)