110 maçlık seri sona erdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Aralık 2019, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri 110 maçlık seri sona erdi

110 maçlık seri sona erdi

110 maçlık seri sona erdi

, 'nde iç sahadaki 110 maçlık namağlup serisini Beykoz'a yenilerek kaybetti.

Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, 'nde iç sahadaki 110 maçlık namağlup serisini Beykoz'a yenilerek kaybetti. Siyah-beyazlılar, son iç saha yenilgisini 6 Ekim 2012'de önünde almıştı. 7 yılda 110 maçta 109 galibiyet alırken 1 kez berabere kalmıştı.

  1. 2.12.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

110 maçlık seri sona erdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN