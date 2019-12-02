110 maçlık seri sona erdi
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi'nde iç sahadaki 110 maçlık namağlup serisini Beykoz'a yenilerek kaybetti.
Beşiktaş Aygaz Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi'nde iç sahadaki 110 maçlık namağlup serisini Beykoz'a yenilerek kaybetti. Siyah-beyazlılar, son iç saha yenilgisini 6 Ekim 2012'de Ankara İl Özel İdare önünde almıştı. 7 yılda 110 maçta 109 galibiyet alırken 1 kez berabere kalmıştı.
- 2.12.2019
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