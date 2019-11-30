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30 Kasım 2019, Cumartesi
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Kartallar durmuyor

Kartallar durmuyor

, hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Bratislava maçında oynanan futbolcular yenileme çalışması yaptı.

, hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Bratislava maçında oynanan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Ümraniye'deki antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, ve Kayra Yılmaz katılmadı.

  1. 30.11.2019
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