Kartallar durmuyor

Beşiktaş, Kayserispor hazırlıklarına, dün sabah yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. Bratislava maçında oynanan futbolcular yenileme çalışması yaptı. Ümraniye'deki antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Kartal Kayra Yılmaz katılmadı.