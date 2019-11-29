Beşiktaş Kayserispor hazırlıklarına 5 eksikle başladı
UEFA Avrupa Ligi'nde K Grubu 5. karşılaşmasında Vodafone Park'ta Slovan Bratislava'yı 2-1 maplup eden Beşiktaş, Süper Lig'de 2 Aralık Pazartesi günü iç sahada İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına 5 eksikle başladı.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, Atiba Hutchinson ve Kartal Kayra Yılmaz'ın katılmadığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamaların yapıldığı idmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.
Sağanak altında 1,5 saate yakın süren antrenmanda, dünkü Slovan Bratislava maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
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Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Trabzonspor açıkladı! Sturridge derbide...
Toplam 5
Yorum
Temelli Fazla naz aşık usandırır. Sturridge'e olan güvenimiz her geçen gün azalıyor. Hiç bir futbolcu Trabzonspor'a kapris yapamaz.
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Fenerbahçe Beko 89- 76 Khimki | MAÇ SONUCU
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Berlin De Colo nadiren. Leo westerman ise hala ortalıkta yok. 30 35 sayı atmiş vayy takımı ucurmus diyemedik bir kere bile
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