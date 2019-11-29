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29 Kasım 2019, Cuma
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hazırlıklarına 5 eksikle başladı

Beşiktaş Kayserispor hazırlıklarına 5 eksikle başladı

Avrupa Ligi'nde K Grubu 5. karşılaşmasında Vodafone Park'ta 'yı 2-1 maplup eden , 'de 2 Aralık Pazartesi günü iç sahada İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına 5 eksikle başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasında, BJK 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Dorukhan Toköz, Douglas Santos, Victor Ruiz, ve Kartal Kayra Yılmaz'ın katılmadığı idmanın ısınma ve istasyon koşularıyla başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas ve taktik programın yer aldığı uygulamaların yapıldığı idmanın, yarı sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla sona erdiği bildirildi.

Sağanak altında 1,5 saate yakın süren antrenmanda, dünkü maçında oynayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı kaydedildi.

, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 29.11.2019
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