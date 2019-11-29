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29 Kasım 2019, Cuma
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'ta Adem : Takıma katkı vermem gerekiyor

Beşiktaş'ta Adem Ljajic: Takıma katkı vermem gerekiyor

'a 'ndeki galibiyeti getiren golü atan , maç sonunda önemli bir itirafta bulundu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golün atan Sırp yıldız Ljajic “Bu grubu galibiyetsiz bitiremezdik, kazanmak önemliydi” dedi.

Sırp oyuncu, "Bugün her şeyden önce kazanmak önemliydi. Bu grubu galibiyetsiz bitiremezdik. Son haftalarda kazanma alışkanlığı kazandık, devam ediyor. İlk yarı kötü oynadık ama iyi oyunla kazandık. Tabiki bugün 'nden elenmiş bir var. İyi ya da kötü oynamak dışında elenmemiz kötü. Ligdeki maçlarda daha iyi oynamam ve takıma daha fazla katkı vermem gerekiyor" yorumunu yaptı.

NECiP: 3 PUANI BİZİ MUTLU ETTİ
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi , Avrupa Ligi'nde hak etmedikleri bir puanda olduklarını ifade etti. Necip, Bratislava maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar üstün taraf bizdik. İlk yarı 1 kere geldiler ve gol yedik ama ikinci yarıda oyuna çevirmesini bildik. Bu durum bize yakışmıyordu, bugün 3 puan aldık. Diğer maçlarda talihsiz goller yedik, bugün 3 puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.

  1. 29.11.2019
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