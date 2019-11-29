Beşiktaş'ta Adem Ljajic: Takıma katkı vermem gerekiyor

Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi'ndeki galibiyeti getiren golü atan Ljajic, maç sonunda önemli bir itirafta bulundu. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golün atan Sırp yıldız Ljajic “Bu grubu galibiyetsiz bitiremezdik, kazanmak önemliydi” dedi.
Sırp oyuncu, "Bugün her şeyden önce kazanmak önemliydi. Bu grubu galibiyetsiz bitiremezdik. Son haftalarda kazanma alışkanlığı kazandık, devam ediyor. İlk yarı kötü oynadık ama iyi oyunla kazandık. Tabiki bugün Avrupa Ligi'nden elenmiş bir Beşiktaş var. İyi ya da kötü oynamak dışında elenmemiz kötü. Ligdeki maçlarda daha iyi oynamam ve takıma daha fazla katkı vermem gerekiyor" yorumunu yaptı.
NECiP: 3 PUANI BİZİ MUTLU ETTİ
Beşiktaş'ın tecrübeli ismi Necip Uysal, UEFA Avrupa Ligi'nde hak etmedikleri bir puanda olduklarını ifade etti. Necip, Bratislava maçının ardından yaptığı açıklamada, "Maçın başından sonuna kadar üstün taraf bizdik. İlk yarı 1 kere geldiler ve gol yedik ama ikinci yarıda oyuna çevirmesini bildik. Bu durum bize yakışmıyordu, bugün 3 puan aldık. Diğer maçlarda talihsiz goller yedik, bugün 3 puan aldığımız için mutluyuz" ifadelerini kullandı.
- 29.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
Beşiktaş'ta Adem Ljajic: Takıma katkı vermem gerekiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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