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28 Kasım 2019, Perşembe
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Son dakika: 'ta şoku! ...

Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sakatlık...

'tan son dakika haberi... Siyah beyazlı kulübün başarılı savunma oyuncusu 'ın son durumu şok etkisi yarattı. Kulüpten edinilen son dakika bilgisine göre; ayak bileğinde zorlama tespit edilen İspanyol oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.

'ta son dakika... 'in 12. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında bileğinde ağrı hisseden İspanyol savunma oyuncusu 'in çekilen MR sonucunda ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği bildirildi.

Ruiz'in tedavisine başlandığı belirtilirken, İspanyol oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kartal Kayra Yılmaz'ın da arka baldırında zorlanma olduğu ifade edildi.

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 15:13
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