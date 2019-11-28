Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sakatlık...
Beşiktaş'tan son dakika haberi... Siyah beyazlı kulübün başarılı savunma oyuncusu Victor Ruiz'ın son durumu şok etkisi yarattı. Kulüpten edinilen son dakika bilgisine göre; ayak bileğinde zorlama tespit edilen İspanyol oyuncu, 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak.
Beşiktaş'ta son dakika... Süper Lig'in 12. haftasında oynanan İttifak Holding Konyaspor maçında bileğinde ağrı hisseden İspanyol savunma oyuncusu Victor Ruiz'in çekilen MR sonucunda ayak bileği iç yan bağında grade 2 zorlanma tespit edildiği bildirildi.
Ruiz'in tedavisine başlandığı belirtilirken, İspanyol oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi. Kartal Kayra Yılmaz'ın da arka baldırında zorlanma olduğu ifade edildi.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 15:13
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Hayalet adam Moses
Toplam 1
Yorum
ok buyuk hayal kirikligi gercekten.isla nin cezasi bittikten sonra dirar mosesten formayi alacaktir
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Kruse ısınıyor
Toplam 1
Yorum
fb40 bu fenerbahçenin vedat muriç hariç bütün transferleri yanlış yazıklar olsun bu yönetime ve hocaya yanal dan bir turşu olmaz abiii
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
Son dakika: Beşiktaş'ta Victor Ruiz şoku! Sakatlık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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