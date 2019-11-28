MAÇ SONUCU Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile mücadele etti. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetti.

Deplasman ekibi 35. dakikada Daniel'ın gölüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0'lık skorla geride kapattı.

75. dakikada N'Koudou'nun ortasında Enzo Roco kafa vuruşuyla skoru 1-1' e getirdi.

Dakikalar 90+1'i gösterirken Diaby'nin yerde kalması sonucunda penaltı kazanan Beşiktaş, Ljajic'in atışında fileleri havalandırdı ve durumu 2-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.

Bu sonuç sonrası Beşiktaş puanını 3'e yükseltirken, Slovan Bratislava 4 puanda kaldı.

MAÇ ÖZETİ

1' İLK DÜDÜK ÇALDI! Karşılaşmanın hakemi maçı başlattı

3' Enzo Roco'nun şutunu Slovan Bratislava savunması blokluyor

12' Caner Erkin'in ortasında Elneny'nin şutu savunmadan döndü

15' SAKATLIK ŞOKU! Tyler Boyd'un kullandığı köşe vuruşunda kaleciyle çarpışan Umut Nayir yerde kaldı.

17' Tedavisi tamamlanan Umut Nayir tekrar sahada

19' Beşiktaş'ta bu sefer sakatlık geçiren isim Abdoulay Diaby

20' Bir süre kenarda bekleyen Diaby tekrar oyuna dahil oldu

26' Caner Erkin'in ortasında Slovan defansı Umut Nayir'in kafa vuruşuna izin vermiyor

29' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK Caner'in ortasında Bratislava'nın uzaklaştıramadığı top Oğuzhan Özyakup'un önünde kaldı ancak Oğuzhan'ın şutu üstten auta çıktı

30' Deplasman ekibinde De Kamps sarı kart görüyor

35' MALESEF TOP AĞLARDA! Vernon'un asistinde Daniel topu ağlarımıza gönderiyor.

44' BRATISLAVA İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI! Slovan Bratislava'da Storar'ın şutu direğin dibinden auta çıktı.

45' İLK YARI SONA ERDİ! Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.

46' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Beşiktaş'ta oyundan çıkan oyuncular Boyd ve Rebocho, yerine dahil olan isimler Ljajic ve N'Koudou

53' SARI KART! Siyah-beyazlılarda Necip Uysal sarı kart gördü

60' Oğuzhan Özyakup'un kafa vuruşunda isabet bulunamadı.

61' SARI KART! Slovan Bratislava'da David Holman sarı kart gören isim oldu

63' BİR SARI KART DAHA! Beşiktaş'ta sarı kart gören isim Caner Erkin

73' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! Oğuzhan Özyakup'un pasında Umut Nayir'in şutu direkten döndü

75' GOL! Beşiktaş Enzo Roco'nun kafa vuruşuyla skoru eşitledi.

81' SARI KART! Ceza sahası içerisinde yerde kalan Elneny, yoğun itirafları sonucunda sarı kart gördü.

83' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Slovan Bratislava takımında giren oyuncu Marin Ljubicic, çıkan oyuncu David Holman.

87' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SK Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Rafael Ratao, çıkan oyuncu Erik Daniel.

90' GOLE YİNE ÇOK YAKLAŞTIK Ceza sahasında açılan ortada Umut Nayir'in kafa vuruşu çok az farkla auta çıktı.

90+1 VE PENALTI Beşiktaş'ta Diaby, Abena'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve siyah-beyazlılar penaltı kazandı.

90+2 GOL! Topun başına geçen Adem Ljajic fileleleri havalandırdı!

KARŞILAŞMADAN GÖRÜNTÜLER