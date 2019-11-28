MAÇ SONUCU Beşiktaş 2-1 Slovan Bratislava
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş K Grubu 5. karşılaşmasında Vodafone Park'ta Slovak ekibi Slovan Bratislava'yı konuk etti. Grupta henüz puanla tanışamayan ve üst tur şansını kaybeden siyah-beyazlılar, ilk 3 puanını 2-1'lik skorla hanesine yazdırdı.
Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile mücadele etti. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetti.
Deplasman ekibi 35. dakikada Daniel'ın gölüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda başka gol sesi çıkmadı ve Beşiktaş ilk yarıyı 1-0'lık skorla geride kapattı.
75. dakikada N'Koudou'nun ortasında Enzo Roco kafa vuruşuyla skoru 1-1' e getirdi.
Dakikalar 90+1'i gösterirken Diaby'nin yerde kalması sonucunda penaltı kazanan Beşiktaş, Ljajic'in atışında fileleri havalandırdı ve durumu 2-1'e getirdi.
Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve maç bu skorla sona erdi.
Bu sonuç sonrası Beşiktaş puanını 3'e yükseltirken, Slovan Bratislava 4 puanda kaldı.
MAÇ ÖZETİ
1' İLK DÜDÜK ÇALDI! Karşılaşmanın hakemi maçı başlattı
3' Enzo Roco'nun şutunu Slovan Bratislava savunması blokluyor
12' Caner Erkin'in ortasında Elneny'nin şutu savunmadan döndü
15' SAKATLIK ŞOKU! Tyler Boyd'un kullandığı köşe vuruşunda kaleciyle çarpışan Umut Nayir yerde kaldı.
17' Tedavisi tamamlanan Umut Nayir tekrar sahada
19' Beşiktaş'ta bu sefer sakatlık geçiren isim Abdoulay Diaby
20' Bir süre kenarda bekleyen Diaby tekrar oyuna dahil oldu
26' Caner Erkin'in ortasında Slovan defansı Umut Nayir'in kafa vuruşuna izin vermiyor
29' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK Caner'in ortasında Bratislava'nın uzaklaştıramadığı top Oğuzhan Özyakup'un önünde kaldı ancak Oğuzhan'ın şutu üstten auta çıktı
30' Deplasman ekibinde De Kamps sarı kart görüyor
35' MALESEF TOP AĞLARDA! Vernon'un asistinde Daniel topu ağlarımıza gönderiyor.
44' BRATISLAVA İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI! Slovan Bratislava'da Storar'ın şutu direğin dibinden auta çıktı.
45' İLK YARI SONA ERDİ! Beşiktaş ilk yarıyı 1-0 geride kapattı.
46' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Beşiktaş'ta oyundan çıkan oyuncular Boyd ve Rebocho, yerine dahil olan isimler Ljajic ve N'Koudou
53' SARI KART! Siyah-beyazlılarda Necip Uysal sarı kart gördü
60' Oğuzhan Özyakup'un kafa vuruşunda isabet bulunamadı.
61' SARI KART! Slovan Bratislava'da David Holman sarı kart gören isim oldu
63' BİR SARI KART DAHA! Beşiktaş'ta sarı kart gören isim Caner Erkin
73' GOLE ÇOK YAKLAŞTIK! Oğuzhan Özyakup'un pasında Umut Nayir'in şutu direkten döndü
75' GOL! Beşiktaş Enzo Roco'nun kafa vuruşuyla skoru eşitledi.
81' SARI KART! Ceza sahası içerisinde yerde kalan Elneny, yoğun itirafları sonucunda sarı kart gördü.
83' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ Slovan Bratislava takımında giren oyuncu Marin Ljubicic, çıkan oyuncu David Holman.
87' OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ SK Slovan Bratislava takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Rafael Ratao, çıkan oyuncu Erik Daniel.
90' GOLE YİNE ÇOK YAKLAŞTIK Ceza sahasında açılan ortada Umut Nayir'in kafa vuruşu çok az farkla auta çıktı.
90+1 VE PENALTI Beşiktaş'ta Diaby, Abena'nın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve siyah-beyazlılar penaltı kazandı.
90+2 GOL! Topun başına geçen Adem Ljajic fileleleri havalandırdı!
KARŞILAŞMADAN GÖRÜNTÜLER
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 23:00
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
Toplam 1
Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
Toplam 1
Yorum
fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Toplam 1
Yorum
fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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