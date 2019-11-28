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28 Kasım 2019, Perşembe
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maçı Öztürk'ün

Kayseri maçı Öztürk'ün

Pazartesi günü oynanacak - maçını yönetecek.

Pazartesi günü oynanacak - maçını yönetecek. Öztürk'ün yardımcılıklarını Osman Gökhan Bilir ve Kamil Çetin yapacak. Maçın 4.Hakemi Erkan Engin. Beşiktaş -İstikbal Mobilya Kayserispor maçının VAR Hakemi olurken, AVAR hakemliğini Ceyhun Sesigüzel yapacak.

  1. 28.11.2019
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