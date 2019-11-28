Karakartallılar Ümraniye'de
Vofadone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Çekilişi kazanan 9 Vodafone KaraKartallı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanına konuk oldu.
Vofadone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Çekilişi kazanan 9 Vodafone KaraKartallı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanına konuk oldu. Kasım ayı kazanan 8 taraftar, Tesisler'deki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı açıklandı.
- 28.11.2019
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Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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