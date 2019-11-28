Karakartallılar Ümraniye'de

Vofadone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Çekilişi kazanan 9 Vodafone KaraKartallı, Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmanına konuk oldu. Kasım ayı kazanan 8 taraftar, Tesisler'deki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı açıklandı.