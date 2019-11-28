Karakartallılar Ümraniye'de - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Haberleri Karakartallılar Ümraniye'de

Karakartallılar Ümraniye'de

Karakartallılar Ümraniye'de

Vofadone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Çekilişi kazanan 9 Vodafone KaraKartallı, 'ndeki antrenmanına konuk oldu.

Vofadone KaraKartal Hareketi'nin Kasım ayı talihlileri Beşiktaşlı futbolcularla buluştu. Çekilişi kazanan 9 Vodafone KaraKartallı, 'ndeki antrenmanına konuk oldu. Kasım ayı kazanan 8 taraftar, Tesisler'deki antrenmanda Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelerek keyifli bir gün yaşadı. Vodafone KaraKartal Hareketi ile Beşiktaş'a bugüne kadar 11 milyon TL'yi aşkın ek katkı sağlandığı açıklandı.

  1. 28.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karakartallılar Ümraniye'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN