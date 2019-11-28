Erdal Torunoğulları Mr Ajax ile görüştü!
Beşiktaş Kulübü Yöneticisi Erdal Torunoğulları, çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Torunoğulları, Ajax'ın unutulmaz efsanesi Sjaak Swaar ile görüştüğünü sosyal medya hesabından paylaştı.
"FİKİRLERİNİ DİNLEMEK BÜYÜK BİR KEYİFTİ"
Siyah-beyazlı yönetici, Amsterdam Arena'dan yaptığı paylaşımda; "Sjaak Swaart, bilinen lakabıyla Mr. Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük bir keyifti" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
- 28.11.2019
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
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Gol yoksa şampiyonluk yok!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Muriç sakat santrafor olarak Alper oynuyor Melüt nerde Ersın hoca.
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Kolarov harekatı!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Ali Koç istifa diyoruz , geldiği günden bu yana başarısızlık ta çığır atladı Fenerbahçe mize.
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