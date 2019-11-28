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28 Kasım 2019, Perşembe
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Ajax ile görüştü!

Erdal Torunoğulları Mr Ajax ile görüştü!

Beşiktaş Kulübü Yöneticisi , çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Torunoğulları, Ajax'ın unutulmaz efsanesi Swaar ile görüştüğünü hesabından paylaştı.

Toruoğulları sosyal medyada hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi.

"FİKİRLERİNİ DİNLEMEK BÜYÜK BİR KEYİFTİ"

Siyah-beyazlı yönetici, Amsterdam Arena'dan yaptığı paylaşımda; " Swaart, bilinen lakabıyla . Ajax. Kendisi ile futbol hakkında derin bir sohbet gerçekleştirdik. Hem 81 yaşında olmasının tecrübesini hem de yenilikçi fikirlerini dinlemek büyük bir keyifti" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

  1. 28.11.2019
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