Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ayrılacak mı? Abdullah Avcı açıkladı! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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'ta ayrılacak mı? açıkladı...

Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ayrılacak mı? Abdullah Avcı açıkladı...

Teknik Direktörü ve golcü oyuncu Umut Nayir, yarın oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Avcı, 'un devre arası transfer döneminde kiralık olarak gönderileceği iddialarına açıklık getirdi.

, grupta ilk 3 maçta oynanan futbolun sonuca yansımadığını belirterek, "İlk 3 maçta 9 puanımız olabilirdi. Deplasmandaki Bratislava, buradaki Wolverhampton ve Braga maçları. formasının alışık olmadığı bir Avrupa Ligi süreci yaşadık. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz ve önümüze sürülen bir fırsat var. Beşiktaş adına kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak için, arzu ve istekle sahada olacağız. Umarım 3 puanla tanışacağımız bir mücadele bizi bekler. Son çalışmamızı yaptıktan sonra kararı vereceğiz. Kazanma duygusunun olacağı, ülke adına da 3 puan alacağımız bir mücadele olmasını diliyorum" diye konuştu.

"OĞUZHAN'IN AYRILMASINI İSTEMİYORUM"

Avcı son olarak Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı iddialarıyla ilgili olarak da, "Oğuzhan gibi oyuncuyu, dışarıda bulmak, özellikle de yerli olarak bulmak çok zor. Benim inandığım, kulübe çok katkısı olmuş bir oyuncu. Kendisiyle ilgili hiçbir zaman benim ve kulübün tasarrufu olmadı. Ayrılık olacağını düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.

  1. 28.11.2019
  2. Güncelleme: 28.11.2019 12:17
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