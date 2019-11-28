Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ayrılacak mı? Abdullah Avcı açıkladı...
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve golcü oyuncu Umut Nayir, yarın oynanacak olan Slovan Bratislava maçı öncesinde basın toplantısında soruları yanıtladı. Avcı, Oğuzhan Özyakup'un devre arası transfer döneminde kiralık olarak gönderileceği iddialarına açıklık getirdi.
Abdullah Avcı, grupta ilk 3 maçta oynanan futbolun sonuca yansımadığını belirterek, "İlk 3 maçta 9 puanımız olabilirdi. Deplasmandaki Bratislava, buradaki Wolverhampton ve Braga maçları. Beşiktaş formasının alışık olmadığı bir Avrupa Ligi süreci yaşadık. Bunu daha iyi hale nasıl getirebiliriz diye düşünüyoruz ve önümüze sürülen bir fırsat var. Beşiktaş adına kazanmak ve ülke puanına katkı sağlamak için, arzu ve istekle sahada olacağız. Umarım 3 puanla tanışacağımız bir mücadele bizi bekler. Son çalışmamızı yaptıktan sonra kararı vereceğiz. Kazanma duygusunun olacağı, ülke adına da 3 puan alacağımız bir mücadele olmasını diliyorum" diye konuştu.
"OĞUZHAN'IN AYRILMASINI İSTEMİYORUM"
Avcı son olarak Oğuzhan'ın devre arasında ayrılacağı iddialarıyla ilgili olarak da, "Oğuzhan gibi oyuncuyu, dışarıda bulmak, özellikle de yerli olarak bulmak çok zor. Benim inandığım, kulübe çok katkısı olmuş bir oyuncu. Kendisiyle ilgili hiçbir zaman benim ve kulübün tasarrufu olmadı. Ayrılık olacağını düşünmüyorum" açıklamasını yaptı.
- 28.11.2019
- Güncelleme: 28.11.2019 12:17
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Abdullah Avcı: 3 puan alacağımıza inanıyorum
Toplam 1
Yorum
by V Lafa değil, işe bakılır hoca efendi! Takımın oyununu izlemek işkenceye dönüştü.. Avrupa kupalarından elendik. Ne anlatıyorsun?!
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Garry vites!
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Yorum
TARAFTAR Gol atamama makinesi Gary vites.
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Fener gibi oynarsan onlar Khimki!
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Doymuş basketbolcular artık aldıkları paraya bakıyorlar , ruhlarını kaybetmişer kısaca bu sene başarı hayal.
Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup ayrılacak mı? Abdullah Avcı açıkladı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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