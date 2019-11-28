‘Beşiktaş’ın prestiji için’
Avcı'dan önce basın toplantısında konuşan Kartal'ın golcü ismi Umut Nayir, kısa ve net konuştu.
Avcı'dan önce basın toplantısında konuşan Kartal'ın golcü ismi Umut Nayir, kısa ve net konuştu. Hem Türkiye hem de Beşiktaş'ın prestiji için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Umut, "Beşiktaş formasının olduğu her yerde, her maçta motivasyonu doğal olarak sağlamanız gerekiyor" diye konuştu.
- 28.11.2019
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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