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28 Kasım 2019, Perşembe
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’ın prestiji için’

‘Beşiktaş’ın prestiji için’

Avcı'dan önce basın toplantısında konuşan 'ın golcü ismi , kısa ve net konuştu.

Avcı'dan önce basın toplantısında konuşan 'ın golcü ismi , kısa ve net konuştu. Hem hem de 'ın prestiji için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Umut, "Beşiktaş formasının olduğu her yerde, her maçta motivasyonu doğal olarak sağlamanız gerekiyor" diye konuştu.

  1. 28.11.2019
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