Avcı'dan önce basın toplantısında konuşan Kartal'ın golcü ismi Umut Nayir, kısa ve net konuştu. Hem Türkiye hem de Beşiktaş'ın prestiji için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Umut, "Beşiktaş formasının olduğu her yerde, her maçta motivasyonu doğal olarak sağlamanız gerekiyor" diye konuştu.