Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta karşılaşmasında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile mücadele edecek. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak. Maç öncesinde futbolseverler Beşiktaş Slovan Bratislava maçı ne zaman, saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte Beşiktaş Slovan Bratislava maçı hakkında detaylar...

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş Avrupa Ligi maçında bu akşam Vodafone Park'ta saat 20.55'te Slovan Bratislava'yı konuk edecek.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bratislava maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA MUHTEMEL KADROLARI

BEŞİKTAŞ: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Boyd, Ljajic, N'Kouodou, Umut

SLOVAN BRATISLAVA: Sulla, Medvedev, Bajrıc, Abena, Bozhıkov, Marco, Drazıc, Kamps, Rabıu, Ratao, Sporar

4 MAÇTA DA YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

TARİHİNİN EN UZUN YENİLGİ SERİSİNİ SONLANDIRMAYA ÇALIŞACAK

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı.

Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.