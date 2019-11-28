Beşiktaş-Slovan Bratislava | CANLI

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5. hafta maçında Slovakya ekibi Slovan Bratislava ile mücadele ediyor. Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji yönetiyor. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapıyor.

Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de....

CANLI ANLATIM (Anbean güncellenmektedir)

1' KARŞILAŞMANIN HAKEMİ MAÇI BAŞLATTI

3' ENZO ROCO'NUN ŞUTUNU SLOVAN BRATİSLAVA SAVUNMASI BLOKLUYOR

12' CANER ERKİN'İN ORTASINDA ELNENY'NİN ŞUTU SAVUNMADAN DÖNDÜ

15' TYLER BOYD'UN KULLANDIĞI KÖŞE VURUŞUNDA KALECİYLE ÇARPIŞAN UMUT NAYİR YERDE KALDI

17' TEDAVİSİ TAMAMLANAN UMUT NAYİR TEKRAR SAHADA

19' BEŞİKTAŞ'TA BU SEFER SAKATLIK GEÇİREN İSİM ABDOULAY DIABY

20' BİR SÜRE KENARDA BEKLEYEN DIABY TEKRAR OYUNA DAHİL OLDU

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATİSLAVA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Bratislava maçı beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SLOVAN BRATISLAVA 11'LERİ

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Oğuzhan, Elneny, Caner Erkin, Diaby, Boyd, Umut

Slovan Bratislava: Greif, De Kamps, Rharshalla, Sporar, Ibrahim, Abena, Daniel, Holman, Bozhikov, Bajric, De Marco

4 MAÇTA DA YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada Slovan Bratislava'ya 4-2 yenilen Beşiktaş, İstanbul'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta kırmızı kart cezalısı Jeremain Lens, Slovan Bratislava karşısında görev alamadı. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

AVRUPA KUPALARINDA 221. MAÇ

Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava'yı konuk eden siyah-beyazlı takım, Avrupa kupalarındaki 221. mücadelesine çıkıyor. Siyah- beyazlılar, geride kalan 220 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 91 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 292 kez havalandıran siyahbeyazlılar, kalesinde ise 318 gol gördü.

AVRUPA LİGİ'NDE 119. MAÇ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 119. kez sahada yer alıyor. Siyah-beyazlı takım, adı UEFA Kupası'ndan UEFA Avrupa Ligi'ne çevrilen Avrupa futbolunun 2 numaralı organizasyonunda bugüne kadar çıktığı 118 müsabakaya çıkıp 52 galibiyet, 23 beraberlik ve 43 mağlubiyet aldı. Bu organizasyondaki maçlarında rakip fileleri 186 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 149 gol gördü.

BEŞİKTAŞ'IN EVİNDE 111. KARŞILAŞMA

Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında 111. iç saha maçını bugün Slovan Bratislava ile yapıyor. Avrupa kupalarında rakiplerini 110 kez konuk eden Beşiktaş, bu müsabakalarda 56 galibiyet aldı. İç sahada rakipleriyle 25 kez berabere kalan siyah-beyazlı takım, 29 maçtan da yenik ayrıldı. Evindeki maçlarda rakiplerine 167 gol atan Beşiktaş, kalesinde ise 112 gol gördü.

SLOVAK TAKIMLARIYLA 6. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Slovak takımlarıyla 6. kez karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlı ekip, bu ülke temsilcileriyle oynadığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet ve 3 yenilgi aldı. Rakip fileleri 9 kez havalandırmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 8 gol gördü. Şimdiye kadar Türk ekipleriyle 3 karşılaşmaya çıkan Slovan Bratislava ise 2 galibiyet ve bir yenilgi aldı. Slovak ekibi oynadığı bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde 7 gol gördü.