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28 Kasım 2019, Perşembe
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5 milyonluk reklam geliri

5 milyonluk reklam geliri

'ta 'ın yenilenme ve para kazanılma çalışmalarına hız verildi. stadın çatı ile tribünler arasındaki alana reklam almayı planlıyor.

'ta 'ın yenilenme ve para kazanılma çalışmalarına hız verildi. stadın çatı ile tribünler arasındaki alana reklam almayı planlıyor. Kulübe ek gelir katacak çalışmanın benzeri ve arasındaki finalinde denenmişti. Yönetimin hedefi bu bölümden yıllık 5 milyon dolar reklam geliri elde etmek.

  1. 28.11.2019
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