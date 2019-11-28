5 milyonluk reklam geliri

Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın yenilenme ve para kazanılma çalışmalarına hız verildi. Yönetim stadın çatı ile tribünler arasındaki alana reklam almayı planlıyor. Kulübe ek gelir katacak çalışmanın benzeri Liverpool ve Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinde denenmişti. Yönetimin hedefi bu bölümden yıllık 5 milyon dolar reklam geliri elde etmek.