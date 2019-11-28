5 milyonluk reklam geliri
Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın yenilenme ve para kazanılma çalışmalarına hız verildi. Yönetim stadın çatı ile tribünler arasındaki alana reklam almayı planlıyor.
Beşiktaş'ta Vodafone Park'ın yenilenme ve para kazanılma çalışmalarına hız verildi. Yönetim stadın çatı ile tribünler arasındaki alana reklam almayı planlıyor. Kulübe ek gelir katacak çalışmanın benzeri Liverpool ve Chelsea arasındaki Süper Kupa finalinde denenmişti. Yönetimin hedefi bu bölümden yıllık 5 milyon dolar reklam geliri elde etmek.
- 28.11.2019
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savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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