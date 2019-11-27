Beşiktaş'ta Güven Yalçın kiralanıyor! İşte gelişmeler...
Sezon başında Burak Yılmaz'ın yokluğunda forma şansı bulan ancak istenilen performansı bir türlü veremeyen Güven Yalçın'ın devre arası transfer döneminde kiralanması planlanıyor.
Bu sezon çıktığı 12 resmi mücadelede sadece 2 gol atabilen genç Güven, geçen sezona nazaran verimsiz bir grafik çiziyor. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta çıktığı 22 resmi mücadelede 8 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.
Siyah beyazlı yönetim, genç forvetin geleceğinin çok parlak olacağını düşünüyor. Öz güvenini geri kazanması için devre arası transfer döneminde oyuncusunu Avrupa'dan bir kulübe kiralamayı düşünüyor.
- 27.11.2019
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Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
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Aslanı’ı bekliyor
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asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
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Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!
Toplam 1
Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
Beşiktaş'ta Güven Yalçın kiralanıyor! İşte gelişmeler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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