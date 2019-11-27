Beşiktaş'ta Güven Yalçın kiralanıyor! İşte gelişmeler... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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'ta kiralanıyor! İşte gelişmeler...

Beşiktaş'ta Güven Yalçın kiralanıyor! İşte gelişmeler...

Sezon başında 'ın yokluğunda forma şansı bulan ancak istenilen performansı bir türlü veremeyen 'ın devre arası döneminde kiralanması planlanıyor.

'ta 'ın yokluğunda ilk 11'de şans bulan ancak performansıyla beklentileri karşılayamayan 'ın devre arası başka bir ekibe kiralanması planlanıyor.

Bu sezon çıktığı 12 resmi mücadelede sadece 2 gol atabilen genç Güven, geçen sezona nazaran verimsiz bir grafik çiziyor. 20 yaşındaki futbolcu geçen sezon Beşiktaş'ta çıktığı 22 resmi mücadelede 8 gol, 4 asistlik performans sergilemişti.

Siyah beyazlı yönetim, genç forvetin geleceğinin çok parlak olacağını düşünüyor. Öz güvenini geri kazanması için devre arası döneminde oyuncusunu Avrupa'dan bir kulübe kiralamayı düşünüyor.

  1. 27.11.2019
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