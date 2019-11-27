Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk edecek - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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'nde 'yı konuk edecek

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nde Slovan Bratislava'yı konuk edecek

, K Grubu beşinci maçında yarın Slovakya temsilcisi 'yı konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak.

Mücadeleyi Arnavutluk Futbol Federasyonundan Enea Jorgji yönetecek. Jorgji'nin yardımcılıklarını Ridiger Çokaj ve Rejdi Avdo yapacak.

4 MAÇTA DA YENİLDİ

Siyah-beyazlı takım, grubundaki 4 maçı da yenilgiyle tamamladı. K Grubu'ndaki ilk karşılaşmada 'ya 4-2 yenilen , 'da Wolverpampton'a 1-0 ve Braga'ya 2-1 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, son olarak Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.

Tarihinin en uzun yenilgi serisini sonlandırmaya çalışacak

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihinin en uzun yenilgi serisini de sonlandırmaya çalışacak. Geçen sezon 'ndeki son maçta Malmö'ye 1-0 yenilen siyah-beyazlı ekip, bu sezon ise oynadığı 4 karşılaşmayı da mağlubiyetle tamamladı. Avrupa kupalarında son 5 maçını mağlubiyetle tamamlayan siyah-beyazlı ekip, daha önce 3 defa dörder yenilgili serilerle karşı karşıya kalmıştı.

LENS CEZALI

Beşiktaş'ta cezalısı , Slovan Bratislava karşısında görev alamayacak. Lens, siyah-beyazlı ekibin Braga ile deplasmanda yaptığı karşılaşmada kırmızı kart görmüştü.

  1. 27.11.2019
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