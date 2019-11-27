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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Başkanı 'den ’ya ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı’ya ziyaret

Başkanı , ve Başkanı M. ’ya ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Asbaşkan, A Takımı ve Ümraniye ’nden Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ile ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da yer aldı.

Başkanı , ve Başkanı M. 'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye'nin en önemli kurumlarından ve değerlerinden biri olan 'nın siyah-beyazlılarla yapmış olduğu iş birliğine katkıları nedeniyle Aycı'ya da teşekkür edildi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda İlker Aycı'ya ve takımlarının formalarını hediye etti.

  1. 27.11.2019
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