Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı’ya ziyaret

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye'nin en önemli kurumlarından ve değerlerinden biri olan THY'nın siyah-beyazlılarla yapmış olduğu iş birliğine katkıları nedeniyle Aycı'ya da teşekkür edildi.

Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda İlker Aycı'ya futbol ve basketbol takımlarının formalarını hediye etti.