Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı’ya ziyaret
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı’ya ziyarette bulundu. Gerçekleşen ziyarette Asbaşkan, Futbol A Takımı ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ, Genel Sekreter ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, Pazarlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Enis Ulusoy ile Basketbol ve Gayrimenkul Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol da yer aldı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Türkiye'nin en önemli kurumlarından ve değerlerinden biri olan THY'nın siyah-beyazlılarla yapmış olduğu iş birliğine katkıları nedeniyle Aycı'ya da teşekkür edildi.
Çebi, sıcak bir ortamda geçen ziyaretin sonunda İlker Aycı'ya futbol ve basketbol takımlarının formalarını hediye etti.
- 27.11.2019
- Ünal Karaman basın toplantısı düzenliyor | CANLI
- Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Prosinecki ile yollar ayrıldı
- Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz açıklamalarda bulundu!
- Barcelona Borussia Dortmund maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?
- Beşiktaş forvete sürpriz aday! Pedro Guilherme Abreu dos Santos kimdir? Transfer haberleri
-
Aslanı’ı bekliyor
Toplam 1
Yorum
asd E ozmaan 5 gol atsın kabul edeyim
-
Fenerbahçe'den Kruse ve Muriqi açıklaması!
Toplam 1
Yorum
emrullah sürekli geri pas yapma hastalığı var kimse bir adım ileri top sürmüyor sorumluluk almıyor takımda sprinter yok korkak oynuyor yazık oluyr
-
Tarihe geçen kulübe
Toplam 1
Yorum
austin döngü yıllardır aynı paramız yok genç oyuncu 1-2 şampiyonluk 35 lik içi geçmiş yıldızlar trnsferleri sonra tkm battı para yok tekrar gençler
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den İlker Aycı’ya ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.